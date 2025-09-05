Издирва се мъж, избягал с Порше от полицията

снимка Булфото

Издирват пиян шофьор, избягал с „Порше“- то си при полицейска проверка на автомагистрала „Марица“, предаде bTV.

Водачът на луксозния автомобил е бил спрян за проверка на АМ „Марица“ вчера вечерта в 2:40.

Полицаите спрели автомобила за проверка в района на пътен възел Тополовград и установили, че зад волана е 37-годишен мъж от Харманли.

Тест с дрегер отчел наличие на 1,55 промила алкохол. Вместо да изчака края на проверката, водачът се качил обратно в автомобила си и потеглил в посока София.

Той се издирва по образуваното бързо производство.

