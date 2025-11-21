Издирван от ФБР руски хакер е арестуван на тайландски остров

Пиксабей

Полицията арестува на тайландския курортен остров Пукет руски хакер, издирван от ФБР по обвинения, че стои зад кибератаки срещу американски и европейски правителствени агенции, съобщиха официални представители, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

35-годишният мъж, който влязъл в Тайланд на 30 октомври на летището в Пукет, е бил задържан в началото на този месец в хотела си и в момента е в ареста в очакване на евентуална екстрадиция, съобщиха от тайландската полиция.

Името на заподозрения не беше оповестено, но руската информационна агенция Ръша тудей го идентифицира като Денис Обрезко, родом от Ставропол. Агенцията съобщи, че негови роднини са потвърдили ареста на 6 ноември и планират да се борят срещу екстрадицията му в САЩ.

В имейл от вчера министерството на правосъдието на САЩ отказа да коментира евентуалната екстрадиция или да даде други подробности. Държавният департамент на САЩ и американските официални лица в Тайланд също отказаха да коментират, посочва АП.

Руското външно министерство и руското посолство в Тайланд също не отговориха на исканията за коментар, но руският генерален консул в Пукет, Егор Иванов, заяви пред руската информационна агенция ТАСС, че консулството е „получило уведомление за ареста на руски гражданин по обвинение в извършване на престъпление, свързано с информационни технологии“.

„Той е бил арестуван на 6 ноември и прехвърлен в Банкок същия ден“, каза Иванов, без да даде повече подробности.

Иля Илин, шеф на консулския отдел на руското посолство в Тайланд, заяви в понеделник пред ТАСС, че руски дипломати са посетили заподозрения в затвора в Банкок.

