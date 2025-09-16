Издирван за прострелването на съпругата си мъж е открит мъртъв край село в Монтанско

Снимка: МВР

Тялото на 70-годишния мъж, който на 4 септември простреля в семейното жилище в село Благово, община Монтана, 68-годишната си съпруга, е намерено в неговия автомобил тази сутрин, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Колата е била забелязана случайно до черен път в гориста местност в землището на село в област Монтана, чието име засега не се съобщава.

Прокурор Емил Александров от Окръжната прокуратура в Монтана съобщи за БТА, че тялото е предадено за аутопсия и след като резултатът от нея стане ясен утре, ще бъдат изнесени данни по случая и ще може да се коментира дали става въпрос за самоубийство, естествена смърт или нещо друго.

По случая е заведено досъдебно производство.

От момента на прострелването на 4 септември досега мъж беше в неизвестност, като полицията установи, че до инцидента се е стигнало след семеен скандал. На пострадала е направена животоспасяваща операция в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, като до сега състоянието ѝ остава тежко.

