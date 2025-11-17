Издирван за убийство в Стара Загора е задържан в София

Пиксабей

36-годишен мъж, издирван за опит за убийство в Стара Загора, е задържан днес преди обед в столицата, научи БНР.

Мъжът е обявен за издирване, след като вчера в Стара Загора е получен сигнал за масово сбиване. Един от пострадалите в инциента е откаран в тежко състояние в болница.

В хода на разследването полицията е установила извършителя и сутринта той е задържан в столичния кв. "Слатина".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!