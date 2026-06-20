Издирвана 78-годишна жена край Смолян е открита жива и здрава

Снимка: ОДМВР-Бургас

Издирвана край Смолян днес 78-годишна Венета Радева е открита жива и здрава, съобщиха близките ѝ и благодариха на всички включили се в издирвателната акция.

"Благодарим от сърце на всички, които се включиха в издирването, споделиха публикацията и ни оказаха съдействие! С радост ви съобщаваме, че Венета Радева е намерена жива и здрава“, написаха близките на жената.

През целия ден полиция, доброволци и следово куче провеждаха издирване в района на местността "Белия камък“ в посока храм "Св. Пантелеймон“, припомня Фокус. Екипите обходиха труднодостъпни терени в опит да открият възрастната жена, която според информация на близките страда от деменция и е била в неизвестност, след като напуснала дома си около 02:00 ч. през нощта.

Редактор "Екип на Петел",

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