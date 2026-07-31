Издирваната Добра Мирчева от село Никола Козлево е открита

Снимка ОД на МВР - Шумен

Преустановява се издирването на Добра Мирчева, защото жената е намерена в село Никола Козлево, жива и в добро здраве. Това съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова.

От полицията изказват благодарност на всички за подадените сигнали, съобщи БТА.

Полицията в Шумен обяви на 30 юли, че издирва 47-годишната Добра Пенчева Мирчева от село Никола Козлево по молба на близките ѝ. Полицаите потърсиха съдействие от всички, които имат информация за местонахождението ѝ.

Редактор "Екип на Петел",

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