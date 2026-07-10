Издирването на 11-годишната Наталия и Асен продължава с претърсване на гори

Кадър Нова телевизия

11-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Тя беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка ѝ - Асен Симеонов, припомня Нова телевизия.

Вчера бяха разпространени кадри от охранителни камери, на които се вижда как двамата напускат село Константиново пеша.

Преди дни вътрешният министър заяви, че има забележки заради пропуски в организацията на дейностите в първите часове, затова сега акцията се ръководи от главния секретар на МВР. В нея участват много доброволчески отряди.

Претърсват се труднодостъпни горски територии, за които се знае, че са познати на похитителя на Наталия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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