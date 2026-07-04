Издирването на Наталия: Без нови сигнали за 11-годишното момиче и Асен

Кадър bTV

Няма постъпили сигнали през последните 24 часа за местонахождението на издирваната 11-годишна Наталия Асенова от село Константиново и на Асен Симеонов, който я придружава, предава bTV.

Последният сигнал е от късния следобед на 2 юли, когато момичето и мъжът бяха забелязани от машинист на влак да пресичат жп линията край село Юнак.

Днес беше проверена следа, че са нощували в изоставена сграда в село Нова Шипка, но тя се оказа недостоверна.

Успоредно с това полицаи и доброволци обхождаха без резултат различни райони на около 40 км западно от село Константиново.

Момичето се издирва от 30 юни. До момента е обиколен район от над 1200 кв. км.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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