реклама

Издирвано 19-годишно момиче от Габрово е заловено в Павликени

19.08.2025 / 08:57 1

снимка: МВР

Заловиха издирвано 19-годишно момиче в Павликени, съобщиха от полицията.

Момичето е проверено на 18 август.

Установено е, че то се издирва от Районно управление-Габрово с мярка "принудително довеждане".

Предадена е за конвоиране, предаде Дарик.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 495443 | Одобрение: 90593
Да арестуват и чесалото....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама