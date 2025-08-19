Издирвано 19-годишно момиче от Габрово е заловено в Павликени
19.08.2025 / 08:57 1
снимка: МВР
Заловиха издирвано 19-годишно момиче в Павликени, съобщиха от полицията.
Момичето е проверено на 18 август.
Установено е, че то се издирва от Районно управление-Габрово с мярка "принудително довеждане".
Предадена е за конвоиране, предаде Дарик.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!