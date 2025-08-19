Издирвано 19-годишно момиче от Габрово е заловено в Павликени

снимка: МВР

Заловиха издирвано 19-годишно момиче в Павликени, съобщиха от полицията.

Момичето е проверено на 18 август.

Установено е, че то се издирва от Районно управление-Габрово с мярка "принудително довеждане".

Предадена е за конвоиране, предаде Дарик.

