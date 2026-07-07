Издирват 11-годишната Наталия и Асен Симеонов в района на Девня

Снимки: ОДМВР-Варна

Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия ѝ пастрок. До момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша.

Включен е нов район в издирването - този около Девня, предава Нова телевизия. Проверяват се дворове и изоставени постройки, в които се предполага, че мъжът и детето може да са нощували.

В момента силите на полицията са съсредоточени най-вече в триъгълника между Провадия, Дългопол и Девня. Официално, обаче, от МВР не потвърждават дали работят по конкретни сигнали или претърсват превантивно.

Сигнали стигат и до близките. Снощи те са реагирали на подадена информация, че мъжът е влязъл да си купи цигари в хранителен магазин в село Величково. След проверка на камерите обаче се установява, че това не е той.

Доброволци и близки са разлепили снимки на издирваните в целия периметър от Белослав до Снежина. Към момента семейството е преустановило хаотичното търсене, за да не пречи на разследването, и изчаква сигурен сигнал.

Според близките детето е без багаж и резервни дрехи и най-вероятно е подложено на манипулация. Сестрата на Наталия призова мъжа да върне момичето.

Редактор "Екип на Петел",

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