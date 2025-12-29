Издирват 22-годишен мъж на Витоша в района на "Златните мостове"

Снимка: Булфото

Столичната полиция, Планинската спасителна служба и доброволци издирват изчезнал 22-годишен мъж в планината Витоша в района на "Златните мостове", потвърдиха за БНР от планинската служба.

Издирването е започнало след подаден сигнал до полицията от близки на младия мъж, който е бил с приятели във Владая и след това се е отправил към планината. В издирването се използва и дрон за оглед на труднодостъпни райони.

От доброволческата организация "Търсене и Спасяване - България", които съобщиха за изчезването, апелират гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

