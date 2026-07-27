Издирват 23-годишен, намушкал мъж след сбиване в Казанлък

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Издирват 23-годишен мъж, след като намушка с нож 30-годишен мъж при сбиване в Казанлък.

Сигналът за инцидента е подаден на 24 юли около 23:10 часа в Районното управление в Казанлък. Сбиването е станало на ул. „Илинден“, където, по първоначални данни, при възникнал конфликт 23-годишният нанесъл две прободни рани с нож в областта на гърдите на 30-годишния мъж, предаде БНР.

Пострадалият е транспортиран в Центъра за спешна медицинска помощ в Казанлък, но е отказал амбулаторно лечение и е освободен, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда. Към момента извършителят се укрива и се издирва от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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