Издирват 4 души в развалините на рухналата днес сграда в Мадрид

Кадър Youtube

Пожарникари и полицаи с кучета продължават издирването на четирима души в развалините на рухналата по-рано днес сграда в Мадрид. Към момента се съобщава за трима ранени и четирима изчезнали, предава БНР.

Архитектът на проекта за ремонт на сградата е сред издирваните, съобщиха от полицията в Мадрид. Другите изчезнали са трима мъже на възраст между 30 и 50 години, родом от Мали, Гвинея и Еквадор.

Двама от тях са били в баните, разположени в мазето по време на срутването, а третият е бил на последния етаж на шестетажната сграда. Всички те са служители на строителната компания, извършвала ремонта.

Пред медиите в Испания оцелелите след срутването работници са заявили, че са имали договори и получават месечна заплата от около 1100 евро.

От тримата пострадали, един е в болница със счупен крак, а на другите двама е оказана медицинска помощ от спешните екипи на място.

Общинската полиция използва дронове, за да събере изображения от вътрешността на сградата, които могат да улеснят спасителните операции. Причината за инцидента все още е неизвестна.

Полицейски кордон е блокирал няколко от улиците около сградата, за да се улесни движението на превозни средства на спешна помощ и от съображения за сигурност.

Няколко жители в района са евакуирани, но им е бил разрешен достъп до домовете им, за да вземат лични вещи.

Фирмата, изпълняваща проекта за ремонт на сградата, посочва на уебсайта си, че планира да я превърне в четиризвезден хотел.

Зданието е построено през 1965 г. и разположено на парцел от 1070 квадратни метра. Тогава първоначално са построени шест етажа и подземен паркинг с обща площ над 6700 квадратни метра.

