Издирват 4-годишно дете, изчезнало тази сутрин край трънското село Радово
Булфото
Издирват 4-годишно дете, изчезнало тази сутрин в района на село Радово, община Трън.
По първоначална информация детето е било облечено със синя блуза и къси панталони, предаде бТВ.
По данни на близките детето е високо около 1 метър, с руса коса и пъстри очи е и разбира отлично български език, но понякога смесва български и немски думи и говори с кратки изречения.
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