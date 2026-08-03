Издирват 4-годишно дете, изчезнало тази сутрин край трънското село Радово

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Издирват 4-годишно дете, изчезнало тази сутрин в района на село Радово, община Трън.

По първоначална информация детето е било облечено със синя блуза и къси панталони, предаде бТВ.

По данни на близките детето е високо около 1 метър, с руса коса и пъстри очи е и разбира отлично български език, но понякога смесва български и немски думи и говори с кратки изречения.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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