Издирват 78-годишна жена от София (Снимка)

Кадри: МВР, bTV

Близките на 78-годишната Емилия Георгиева от София имат нужда от помощ, за да я намерят.

Жената е изчезнала от дома си във вилна зона „Горна баня“ преди повече от 24 часа, съобщава bTV.

Излязла да се разходи без телефон и без документи в неделя към 17 ч. и оттогава няма следа от нея.

Облечена е със същата рокля като на снимката.

Близките ѝ молят, който я забележи – да се обади на тел. 112 или на +359 89 8439948 (Лидия Христова).

