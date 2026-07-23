Издирват 84-годишната Елка от Плевен, в неизвестност от 17 юли
снимка: ОДМВР - Плевен
Полицията в Плевен издирва 84-годишната Елка Иванова Върбанова. Тя е с постоянен и настоящ адрес в Плевен, съобщават от на официалния си сайт от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Жената е напуснала наследствен имот в село Гривица на 17 юли 2026 година и до настоящия момент е в неизвестност.
Елка Върбанова е с ръст 154 см., със слабо телосложение, овално лице, къса бяла коса, зелени очи. Била е облечена с черен панталон, блуза с къс ръкав на цветя с черна основа, кафява грейка без ръкав, обута с черни маратонки. Излязла е от дома си пеш, без документи за самоличност – лична карта и без мобилен телефон, които са намерени в къщата, предаде БТА.
От полицията умоляват гражданите, които имат информация за местонахождението на жената, да се обадят на телефон 064-864-201 или в най-близкото управление на МВР като анонимността им е гарантирана.
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