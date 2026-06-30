Издирват Юлиян Янков-Картофа с европейска заповед за арест

По искане на Районна прокуратура-Стара Загора съдът разреши изпълнението на европейска заповед за арест спрямо бизнесмена Юлиян Янков, известен с прякора Картофа. Той е привлечен като обвиняем за присвояване на автомобили.

В периода от 03.10.2025 г. до 28.11.2025 г. в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоил чужди движими вещи - различни по вид и марка превозни средства 5 леки автомобила, 6 товарни автомобила и едно ремарке, като е отказал да ги върне, и обсебването е в големи размери.

В хода на разследването Янков многократно е бил призоваван от Районна прокуратура-Стара Загора да се яви за провеждане на процесуално-следствени действия и за привличането му в качеството на обвиняем, но той не се е отзовал и се е укрил, поради което е бил обявен за общо държавно издирване.

Поради тази причина спрямо него е повдигнато обвинение по реда на задочно производство и Районна прокуратура-Стара Загора е внесла искане в Районен съд-Стара Загора за издаване на европейска заповед за арест, чието изпълнение е разрешено. Тя ще бъде изпратена за изпълнение на полицейските служби след влизане в сила на съдебния акт.

При установяване на местонахождението на Янков и привеждането му в ареста, Районна прокуратура-Стара Загора ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо него.

В хода на разследването по делото е установено, че Янков се свързал с фирма със седалище в Стара Загора, която се занимавала с покупко-продажба и даване под наем на автомобили. Той подписал договори за ползване под наем и за покупко-продажба на леки и товарни автомобили и ремарке. По различно време през 2025 г. Янков спрял да плаща вноските по договорите и отказал да върне на фирмата взетите от него превозни средства след надлежно изпратени чрез частен съдебен изпълнител уведомления.

Редактор "Екип на Петел",

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