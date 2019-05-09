Издирват арестант, забравил да се върне в Бобов дол след домашен отпуск

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Затворник е в неизвестност. От Министерството на правосъдието потвърдиха, че арестант от Бобов дол не се е върнал след края на домашен отпуск, съобщи бТВ.

Обявен е за общодържавно издирване.

Осъждан е за кражба и до излежаването на присъдата му оставали 10 месеца.

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