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Издирват арестант, забравил да се върне в Бобов дол след домашен отпуск

09.05.2019 / 19:56 0

Снимка Булфото

Затворник е в неизвестност. От Министерството на правосъдието потвърдиха, че арестант от Бобов дол не се е върнал след края на домашен отпуск, съобщи бТВ.

 

Обявен е за общодържавно издирване.

Осъждан е за кражба и до излежаването на присъдата му оставали 10 месеца.

 

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