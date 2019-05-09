Издирват арестант, забравил да се върне в Бобов дол след домашен отпуск
09.05.2019 / 19:56 0
Снимка Булфото
Затворник е в неизвестност. От Министерството на правосъдието потвърдиха, че арестант от Бобов дол не се е върнал след края на домашен отпуск, съобщи бТВ.
Обявен е за общодържавно издирване.
Осъждан е за кражба и до излежаването на присъдата му оставали 10 месеца.
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