Издирват мъж, хвърлил дърво по автобус с пътници в София

Снимки: Фейсбук, "Катастрофи в София", Л. Меев

Нападение над автобус, движел се по линия 310 в София, е извършено навръх Коледа, потвърдиха за Нова телевизия от СДВР. По превозното средство било хвърлено дърво.

Инцидентът е станал около 21:00 ч. в четвъртък между спирките "Блок 703" и "Индира Ганди" в "Люлин" 7.

По информация на телевизията посегателството е извършено в момент, в който в автобуса имало пътници. Те успели временно да задържат извършителя, но тъй като той бил агресивен, се принудили да го пуснат.

По случая има заведена преписка. Виновникът се издирва.

„Аз не присъствах на коледната трапеза. Прибрах се по никое време. Излизам да работя, за да си изкарам хляба за семейството, а не да се бия”. С тези думи и силна емоция започва разказа си Валери – шофьорът на автобус 310 в София, срещу който е полетяло дървото с панделка.

„Ето го дървото, опаковано с червена панделка, може би това ми е коледният подарък. След като подминах спирката 703-ти блок в посока „Люлин”, следващата спирка е „Индира Ганди” и между двете спирки въпросният господин стоеше на тротоара. Нямаше никакви индикации”, казва Валери Илиев.

Когато дървото удря стъклото на автобуса, в него пътуват 30 души. Двама от тях успяват да задържат извършителя. „Аз спрях веднага и слязох от автобуса. Той ме удари. Две момчета го хванаха, свалиха го на земята, но той, може би под влиянието на наркотиците, имаше много сила и се измъкна от момчетата и избяга. Беше неадекватен. Беше с една жена”, обясни Валери.

Минути по-късно на място идва полиция, но извършителят е избягал и още се издирва. По случая има заведена преписка. Щетите по автобуса са за няколко хиляди лева, а подобни случаи зачестяват.

„Може би добра превенция би било да има повече камери по маршрутите на обществения градски транспорт”, смяна Кирил Георгиев, директор на поделение „Малашевци”, Столичен автотранспорт.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!