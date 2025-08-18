Издирват мъж от Разград, заплашвал старец с насочена към него вила

снимка Булфото

Полицията в Разград издирва 55-годишен мъж, който се укрива след случай на домашно насилие. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Оттам информираха, че около 06.30 часа вчера в Районното управление в Лозница е подаден сигнал от 73-годишен мъж от село Студенец, който обяснил, че мъжът, с когото 50-годишната му дъщеря живее на семейни начала, в явно нетрезво състояние счупил прозореца на стаята му, отправял обидни, вулгарни думи и заплахи за убийство, като насочил вила с острата част към него. Предприети са действия за установяването на извършителя, а по случая се води проверка, отбелязаха от областната полиция.

В началото на месеца мъж на 22 години от Кубрат беше задържан след сигнал за домашно насилие, подаден от 19-годишната му съпруга.

През изминалата година случаите на домашното насилие в областта бележат ръст с 29 процента.

Според данни на полицията над 60 процента от сигналите за домашно насилие в Разградско са подадени от малките населени места, предаде БТА.

