Издирват мъж за насилие и психически тормоз над приятелката му

Издирват 37-годишен мъж за насилие и психически тормоз към 44-годишната си приятелка в Ловеч, съобщиха от полицията.

Сигналът за агресията е подаден на 27 ноември.

На адреса е установена само потърпевшата, на която е оказана помощ, съобщава Дарик.

По случая е образувана проверка.

