Издирват пътник паднал от круизен кораб в Мраморно море

Турската брегова охрана е започнала издирвателна операция във водите на Мраморно море близо до град Текирдаг, след като снощи около 23:00 ч. екипажът на круизен кораб е подал сигнал за паднал зад борда пътник, предаде турската агенция ДХА, цитирана от БТА.

По информация на ДХА 345-метровият круизен кораб, носещ името „Sun Princess“, е плавал от гръцкия остров Крит за Истанбул. Снощи около 23:00 ч. плавателният съд е преминавал край град Шаркьой, окръг Текирдаг, когато един от пътниците е паднал зад борда. Екипажът на плавателния съд незабавно е подал сигнал до турската брегова охрана, след което е променил маршрута си и се е върнал обратно на мястото на инцидента, но мъжът не е бил открит.

Към момента издирването на мъжа продължава, като в него се включват множество лодки от бреговата охрана, а междувременно круизният кораб е акостирал в пристанището в Текирдаг.

