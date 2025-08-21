реклама

Издирват пътник паднал от круизен кораб в Мраморно море

21.08.2025 / 17:55 1

Пиксабей

Турската брегова охрана е започнала издирвателна операция във водите на Мраморно море близо до град Текирдаг, след като снощи около 23:00 ч. екипажът на круизен кораб е подал сигнал за паднал зад борда пътник, предаде турската агенция ДХА, цитирана от БТА. 

По информация на ДХА 345-метровият круизен кораб, носещ името „Sun Princess“, е плавал от гръцкия остров Крит за Истанбул. Снощи около 23:00 ч. плавателният съд е преминавал край град Шаркьой, окръг Текирдаг, когато един от пътниците е паднал зад борда. Екипажът на плавателния съд незабавно е подал сигнал до турската брегова охрана, след което е променил маршрута си и се е върнал обратно на мястото на инцидента, но мъжът не е бил открит.

Към момента издирването на мъжа продължава, като в него се включват множество лодки от бреговата охрана, а междувременно круизният кораб е акостирал в пристанището в Текирдаг.

 

уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 115899 | Одобрение: 5579
Забрави... Круизните кораби имат височина до около 70 метра, над тази, от която падна детето от парашута. При сигнал "човек зад борда" през деня, трябва някой да гледа мястото, където е паднал, защото човешката глава насред морето се губи много бързо от поглед. През нощта...

