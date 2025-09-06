Издирват румънец, изчезнал преди 5 дни в Слънчака

кадър bTV

Полицията в Бургас издирва 42-годишен румънски гражданин, изчезнал от курорта „Слънчев бряг“ на 1 септември, около 15:30 часа. Това предаде bTV.

Името му е Стелиан Мику. Бил е облечен с черна тениска и черни къси панталони, обут с черни чехли. Носи черна шапка с козирка. Ръстът му е около 175-180 см. Мъжът е със специални потребности.

ОДМВР-Бургас призована гражданите, разполагащи с някаква информация относно местонахождението на Стелиан Мику да позвънят на тел. 112 или в най-близкото районно управление.

