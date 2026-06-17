Издирват шофьор, прегазил пешеходец и избягал край Чирпан

снимка: МВР

Полицията издирва водач на пътно превозно средство, участвало в пътнотранспортно произшествие, по общински път 53498 за чирпанското село Ценово за времето преди 22:28 часа на 15 юни. От ОДМВР - Стара Загора молят всеки, който може да даде информация в тази връзка да се обади в Полицията.

По първоначална информация на 15 юни, около 22:28 ч., на тел. 112, е получено обаждане от 54-годишна жена за лице което лежи в безпомощно състояние на общинския път за село Ценово, в близост до местност "Ерека".

На място незабавно е изпратен полицейски екип.

Установен е 77-годишен мъж. Екип на ФСМП е транспортирал мъжа до ФСМП гр. Чирпан. В 23:45ч. той е починал.

Работата по изясняването на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато в РУ-Чирпан досъдебно производство по чл.343, ал.1 б."в", във вр. чл.342, ал.1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

Редактор "Екип на Петел",

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