Издирват шофьор, причинил катастрофата със загинала жена на пътя Бургас-Слънчев бряг

Булфото

Възрастна жена е загинала след катастрофа на главния път Бургас - Слънчев бряг. Инцидентът е станал тази нощ.

По първоначална информация 77-годишната жена се е возила на мотопед със 77-годишен мъж.

Възникнало е ПТП, при което пострадалата е починала от раните си. Мъжът е в тежко състояние в болницата.

Според първоначалните огледи на място е имало и друго превозно средство, което обаче е напуснало района след инцидента.

Пътят е затворен за движение, тъй като се търсят части от причинителя на катастрофата.

Обходният път е през Ахелой, предаде БНТ.

