Издирват турист, изкъпал се в едно от Седем рилски езера

Турист е видян да плува в Бъбрека - едно от защитените Седем рилски езера, сигнализираха зрители на Нова телевизия. На кадри от сряда сутринта се вижда как мъж влиза във водите на езерото и след това започва да плува.

Езерата се намират в границите на Национален парк „Рила“ и са част от защитена територия с особено екологично значение. Къпането и влизането във водата са абсолютно забранени.

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов съобщи, че сигналът е получен на 112.

„Уведомен е охранителят на парка, който когато е пристигнал на място, вече не е имало никой. Трудно е да установим самоличността на човека, заснет да плува в езерото. Доколкото разбрах от очевидците е бил италианец. Не можем да разберем временното му местожителство и дали въобще е в страната още. Тази година прави впечатление, че чужденци нарушават правилата, а българите сигнализират за нарушенията. Явно туристите не четат предупредителните табели, които са и на английски, затова обмислям да сложим по-големи знаци“, обясни Андонов.

