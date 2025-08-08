Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

Снимка: Пиксабей

18-годишен младеж се удави след като силното течение го завлече навътре в морето до кея на плаж "Аркутино".

Сигнал за инцидента е подаден на 7 август около 15 ч. в Районно управление - Приморско. Зоната е неохраняема.

18-годишният младеж от Сливен е бил заедно с непълнолетната си приятелка. Той влязъл в морето, но силното течение го завлякло под водата, съобщава Нова телевизия.

Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъединил и водолазен екип, тялото на младежа не е открито. Издирвателните действия продължават и през днешния ден.

