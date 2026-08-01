Снимка: Булфото

Екип водолази, пожарникари и полицейски екипи издирват тялото на мъж във водите на язовир "Доспат", предава bTV. Снощи в РУ Велинград е бил получен сигнал за инцидент в язовира в района обслужван от участъка в Сърница.

По първоначални данни турист е използвал джет в един от заливите на язовира, паднал е от него и повече не изплувал.

На мястото още снощи са изпратени автопатрули. Рано тази сутрин специализиран леководолазен екип от пожарната в Пловдив претърсва язовира в зоната на инцидента.

Тялото все още не е открито. По първоначални данни става дума за 38-годишен мъж от кюстендилско село.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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