Издирват управител на хлебозавод в Павликени, разследват отвличане

снимка: МВР

Полицията издирва 54-годишния Димитър Георгиев, управител на частен хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност вече второ денонощие. В акцията участват служители на МВР, като се използват дронове и термокамери за претърсване на района.

По информация на служители на предприятието сигналът за изчезването на мъжа е бил подаден от негови близки, научи NOVA.

Обстоятелствата около изчезването му засега остават неясни, като според информацията се разглеждат различни версии, включително и отвличане.

От Министерството на вътрешните работи потвърдиха, че се провежда издирвателна операция, но към момента не съобщават допълнителни подробности по случая.

Редактор "Екип на Петел",

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