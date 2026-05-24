Издирват възрастна жена край Панчарево

снимка: МВР

Възрастна жена се издирва в района на Панчарево, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст.

От ПСС обясниха, че жената е изчезнала преди три-четири дни, а вчера от полицията са поискали съдействие за издирването ѝ, предава БТА.

Преди два дни от столичната полиция съобщиха, че се издирва 74-годишната Тоня Папукчиева - Бодурова. Жената е напуснала дома си в село Кокаляне около 16:00 часа на 20 май и оттогава е в неизвестност.

От Планинската спасителна служба отбелязаха също, че условията за туризъм в планините не са много добри. Навсякъде е облачно, валяло е много тези дни и е много мокро, посочиха от ПСС.

Според прогнозата за времето днес над планините облачността ще бъде значителна. На много места, главно в следобедните часове, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!