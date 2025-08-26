Издирват жена, изчезнала от болница

Нова тв

Близки издирват възрастна жена на име Виктория, изчезнала в района на Втора МБАЛ – София. За последно е видяна около 17:30 часа във вторник в стаята си в лечебното заведение, където е била настанена за изследвания. Тя е излязла от болницата, след което следите ѝ се губят, съобщи Нова тв.

Жената е с деменция и може да е дезориентирана, съобщава семейството ѝ. Облечена е със същата блуза като на снимката.

Близките молят всеки, който има информация за жената, да се обади на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!