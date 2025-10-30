Издръжката на новия шуменски басейн ще струва 1,5 милиона на година

снимка: Проф. д-р Христо Христов, фейсбук

Годишната издръжка на новия закрит басейн в Шумен ще бъде 1,466 млн. лв. без ДДС. Средствата се очаква да бъдат осигурени от приходи от дейност и от общинския бюджет.

Това става ясно от отговора на кмета Христо Христов на питане, отправено от независимия общински съветник Павел Павлов, който, освен директор на училище, е и воден спасител, предаде Шум бг.

„Предвиждаме басейнът да се ползва срещу еднократно заплащане за посещение, както и възможност за закупуване на месечен абонамент. За лица в пенсионна възраст и ученици до 14 години ще бъде осигурена възможност за ползване на преференциални цени“, се казва още в отговора на кмета. Към настоящия момент цените на картите и еднократните билети не са уточнени.

Ръководството на общината е решило да повери стопанисването на басейна на ОП „Общински жилища и имоти“ /ОЖИ/. Съгласно Наредбата за водноспасителната дейност то ще трябва да осигури персонал от 17 души – 8 спасители, 2 медицински лица, 6 хигиенисти, едно техническо лице.

„На сесията утре ще попитам кмета има ли идея къде ще намерят 8 спасители, защото в Шумен те са не повече от десетина и повечето - като мен, работят само лятото, защото имат друга постоянна работа“, коментира пред ШУМ.БГ Павел Павлов.

Според него, ако Общината иска да намери спасители, трябва БЧК-Шумен спешно да организира курсове. От 5 години обаче Червеният кръст не е провеждал такива поради липса на кандидати.

Служителите щели да бъдат наети след завършването на обекта и приемането му от страна на общината. „Към настоящия момент директорът на ОП ОЖИ се обучава по отношение на работата с монтираните съоръжения“, се казва още в отговора на кмета.

Припомняме, че новият закрит плувен комплекс в Шумен се строи със средствата от МРРБ в изпълнение на Инвестиционната програма за общински проекти. Сумата, съгласно договора с изпълнителите „Експрес гаранцион“ ООД и „Акватек“ ООД, е в размер на 8,234 млн. лв. Държавата вече преведе 85% от парите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!