Издръжката на работещ човек се увеличи с 50 евро

Стопкадър Ютуб, КИС 13

Средствата за издръжка на един работещ човек в България са се увеличили с близо 50 евро през последната година и вече достигат 830 евро месечно, съобщават от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

От резултатите в проучването на синдиката става ясно, че домакинствата с едно дете трябва да разполагат с чист доход от около 1500 евро на месец, за да покрият своите основни разходи. Нетният размер на настоящата минимална заплата покрива едва между 55 и 60 процента от необходимата за издръжка сума.

Според данните близо един милион и половина работещи, или над 56 процента от трудещите се в страната, са с осигурителен доход под заплатата за издръжка, тъй като получават под 1067 евро бруто.

Председателят на КНСБ - Русе Боянка Димитрова очерта конкретните финансови параметри, нужни за нормален живот в страната.

„Над 967 евро трябва да бъде брутната работна заплата на един работещ, за да не е беден и да може да посреща основните си нужди – храна и битови услуги. В тричленно семейство с двама възрастни и едно дете до 14 години всеки от двамата родители трябва да получава 961 евро, за да покрие базовите си разходи. Толкова трябва да получава един работещ, за да не е беден – да може да си плати тока, водата, храната, наема и да посреща ежедневните си разходи“, коментира Димитрова, предаде КИС 13.

Необходимият доход само за храна и обществено хранене за едно работещо лице възлиза на 332 евро месечно, като групата на хранителните стоки на тримесечна база бележи ръст от 0,8 процента, пише dunavmost.com.

„Определящ фактор е ръстът при плодовете и консервите от плодове, месото и месните продукти, захарта, хляба и хлебните изделия. По-високи нива се наблюдават при яйцата – 7,8%; зеленчуците и картофите – 7,8%; месото и месните продукти – 6,7%; захарта и захарните изделия – 6,6%; хляба и хлебните изделия – 6,1%; бебешките и детските храни – 5,5%“, допълни Боянка Димитрова.

В проучването на синдиката се посочва още, че на годишна база продължава тенденцията на увеличаване на ценовите равнища при всички основни групи услуги.

Редактор "Екип на Петел",

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