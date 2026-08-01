Изгасиха пожара в землището на село Шума

Снимка: Булфото

Пожарът в землището на село Шума е изгасен, съобщи за БТА кметът на Община Годеч Радослав Асенов. Пожарът засегна около 150 декара гори, сухи треви и храсти, както и две постройки. Няма пострадали, каза още той.

Причината за възникването на огъня към този момент не е изяснена, посочи Асенов. В гасенето участваха два екипа от „Пожарна безопасност“ от Годеч, един от София и един от Своге, допълни кметът. Освен екипите на пожарната, към гасенето се включиха и общинската администрация с водоноски и багер, няколко частни водоноски, камиони и трактори и много доброволци от Годеч и София, посочи той.

В гасенето с цел определяне на траекторията бяха включени и дронове, обясни кметът.

Той изрази благодарност към директора на Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар Георги Иванов за своевременните бързи действия и командването на силите от негова страна на мястото на пожара. Благодари и на екипите на полицията, защото са контролирали движението към всички подходи към пожара. Благодарност към многото доброволци, които се отзоваха с техника и такива, които са без техника се включиха в гасенето на пожара, каза още кметът Асенов.

Сигналът за пожара е получен 14:32 ч., съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Редактор "Екип на Петел",

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