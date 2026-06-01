Изгнило дърво рухна на метри от деца и родители по време на фестивал в Пловдив

Кадър Нова Тв

Инцидент в Пловдив по чудо се размина без жертви и пострадали. Изгнило дърво се стовари на оживена алея в централния парк, известен като Цар-Симеоновата градина. Това се е случило на метри от десетки деца и родители, събрали се за Фестивала на знанието и движението.

Васил Попов, организатор на събитието и очевидец на инцидента разказа в ефира на „Здравей, България”, че е станал свидетел на падането на част от дървото. „Идвах насам към мероприятието. Бяхме оградили всичко с лента, за да не пресичат хората, и в един момент видях как се свлече това - част от ствола, дълга около седем-осем метра. Свлече се за секунди, никой не можа да реагира. Ако тук имаше човек, вероятно щеше да го убие на място“, разказа Попов.

По думите му паркът е охраняема зона с денонощно присъствие на общинска охрана, но реакцията след инцидента е била неадекватна. „Първото нещо, което направих, беше да отида до общинска охрана. Има и ударена лампа. Отидох да потърся служители на общинска охрана, не ги намерих. Започнах да звъня на телефона, който е изписан на будката, но никой не вдигна. След около час дойдох за следващата демонстрация и охранителят седеше на пейката. Обясних му какво е станало, а той ми каза: „Аз какво да направя?“, допълни организаторът, цитиран и от novini.bg.

Според него подобно отношение е недопустимо. „Изключително некомпетентно поведение. Тези хора са тук денонощно и трябва да обезпечават сигурността на този обект. Когато има нещо, което не е в тяхната компетентност, трябва да подадат сигнал. Представете си какво щеше да стане, ако беше станал инцидент“, коментира Попов.

Другият организатор на Фестивала на знанието и движението - Крум Сираков, също е бил свидетел на случилото се. „За два дни през фестивала минаха около 100 деца. Ако в момента на падането тук имаше човек, последствията можеха да бъдат фатални“, каза Сираков.

Той разказа, че е бил с гръб към дървото, когато част от него се е стоварила на алеята. Според него в района има и други дървета и клони, които изглеждат потенциално опасни.

Според експерта от Асоциацията на арбористите Иван Деспов са необходими по-редовна поддръжка и периодични огледи на място. По думите му важна роля имат и гражданите, които трябва своевременно да подават сигнали при забелязани опасни или компрометирани дървета.

„Този клон е бил загнил в основата си, което най-вероятно е причината за падането му. Това обаче не означава, че цялото дърво трябва да бъде определяно като опасно“, обясни Деспов.

„В Пловдив дърветата не се обследват. На публични места е изключително важно състоянието им да бъде проследявано регулярно, за да се установяват навреме потенциални рискове и да се предприемат необходимите мерки“, подчерта експертът.

По думите му в спешен порядък трябва да бъдат изпълнени всички издадени заповеди за сухи и опасни клони и дървета. „Оттам нататък трябва да се обследват в такива паркове дърветата от специалисти. Има достатъчно експертен капацитет“, смята той.

От Община Пловдив коментираха, че общинското предприятие „Градини и паркове“ извършва непрекъснати огледи на дървесната растителност в парковете и градините на града. „Често дърветата, които на пръв поглед изглеждат здрави, се оказват компрометирани отвътре вследствие на гниене, кухини и заболявания, които не могат да бъдат установени само при външен оглед. След експертна оценка в петък в Цар-Симеоновата градина са били премахнати две изсъхнали акации. През тази седмица предстои отстраняването на болен бряст и кестен”, се казва в позиция на Общината.

А след кратката буря вчера, разразила се над Пловдив, са били премахнати и три огромни паднали клони в различни точки на града.

