Изгонен от Черно море подписа с Локо (Пд)
10.06.2019 / 16:21 0
Полузащитникът Петър Витанов подписа договор с Локомотив Пловдив, съобщиха от клуба, пише gol.bg.
Срокът на контракта му е за период от 2,5 години.
24-годишният Витанов е бивш играч на отборите на ЦСКА и Верея (Стара Загора).
През последния сезон и половина носи екипа на Черно море (Варна), откъдето бе освободен преди последния мач от миналото първенство с Лудогорец в Разград.
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