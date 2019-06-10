Изгонен от Черно море подписа с Локо (Пд)

Полузащитникът Петър Витанов подписа договор с Локомотив Пловдив, съобщиха от клуба, пише gol.bg.





Срокът на контракта му е за период от 2,5 години.



24-годишният Витанов е бивш играч на отборите на ЦСКА и Верея (Стара Загора).



През последния сезон и половина носи екипа на Черно море (Варна), откъдето бе освободен преди последния мач от миналото първенство с Лудогорец в Разград.

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