Изгониха Джан Микеле от Ергенът, Габи си тръгна с него

Кадър БТВ

След като дни наред обиждаше музиканта Орлин, публично го нарече лайно, а накрая, в пристъп на ярост, го наплю, Джан Микеле си получи заслуженото в „Ергенът: Любов в рая“. Българинът с италианска кръв беше изгонен от риалитито, въпреки че упорито отричаше да се е държал лошо с кметския син, вероятно с надеждата, че наказанието ще му се размине, видя Lupa.bg. „Става въпрос за поведение, което е системно, към таргетиран човек, който е подлаган на унижения. Няма как да подлагаш на тормоз някого“, отсякоха от продукцията и го пратиха да си събира багажа.

В опит да се оправдае, Джан Микеле обяви, че е защитавал музиканта от останалите мъже, които са го наричали „женчо“ и „гей“ и поиска благодарност от Орлин, когото самият той тероризираше. Екипът на риаритито обаче отряза опита му да се прави на герой. „Няма от какво да защитаваш Орлин. Той не е искал нито твоята защита, нито твоята агресия. Той е по-силният, знае как да се държи, цивилизован е. А отсреща виждаме пещерен човек“, каза му редактор от риалитито.

Преди да си тръгне от „Ергенът: Любов в рая“, Джан Микеле се извини на Орлин, че го е наплюл и му стисна ръката. „Ако бях на твое място, нямаше да се почувствам ок. Казвам ти искрено, с цялото си сърце: „Извинявай!“. Останалото съм го приел като разочарование – все едно съм ти подал ръка, а ти си я отхапал. Трябва да спра да се правя на Батман и на Андрю Тейт, който да вкарва акъл на хората“, обяви на раздяла с любовното риалити Джани, разкривайки своите идоли - комиксовия герой и известния кикбоксьор, инфлуенсър и идол на женомразците, който беше разследван за изнасилване и трафик на хора. С бизнесмена от рая, по свое желание, си тръгна и любимата му, бижутерката Габриела.

