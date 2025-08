Изгониха Джей Ло от магазин в Истанбул

снимка: dvsross, Уикипедия

Световноизвестната американска поп звезда Дженифър Лопес е била изненадана в Истанбул, когато магазин на "Шанел" (Chanel) ѝ отказал достъп с мотив, че бутикът е пълен, съобщават днес турските медии.

Случката станала вчера, докато певицата обикаляла "Истинийе парк" – един от луксозните търговски центрове в Истанбул, ден преди концерта си в мегаполиса.

Охранител попречил на Джей Ло да влезе в магазина, като обяснил, че вътре е пълно с хора. Звездата приела спокойно отказа с думите: "Добре, няма проблем" и си тръгнала без реакция, отбелязва изданието "Тюркийе тудей".

Според някои турски медии охраната на магазина първоначално не разпознала Лопес. По-късно обаче служителите я поканили да влезе, но Лопес отказала, пише бизнес ориентираният сайт patronlardunyasi.com, цитиран от БТА.

Въпреки случката в "Шанел" певицата прекарала почти три часа в разглеждане на луксозна мода в съседните магазини, като според източници, запознати с посещението, тя направила покупки на обща стойност десетки хиляди долари.

Концертът на звездата в Истанбул ще се състои тази вечер, а по подготовката на сцената работи технически екип от 187 души. Инсталирани са 800 осветителни тела, 184 високоговорителя и огромен LED екран с резолюция 20 000 пиксела. Отделен екип от 1500 души е натоварен с осигуряването на гладкото протичане на събитието, посочва още "Тюркийе тудей".

Очаква се концертът от турнето "Up All Night: Live in 2025" в Истанбул да привлече публика от цяла Турция и съседните страни. Организаторите съобщават, че билетите за концерта са почти изчерпани.

