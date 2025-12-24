Изгорелите пари при пожар в банков клон в Горна Оряховица са застраховани

Снимка: Булфото

Изгорелите 30 хиляди лева в метална каса в банков клон в Горна Оряховица са застраховани и нито един вложител няма да пострада. Това заяви за БНР главният изпълнителен директор на банката Никола Бакалов.

Инцидентът стана в късния следобед вчера. Възрастен мъж е занесъл в банката спестяванията си от около 4000 лева, за да ги внесе по сметката си и парите да се превалутират в евро автоматично след Нова година. Банкнотите вероятно са били съхранявани в шкаф или в гардероб, където е имало нафталин и от кристалите на веществото е имало по парите.

Банковият служител е проверил и приел сумата и тя е била прибрана при други пари в металната каса. Нафталинът е предизвикал тлеене в касата. Когато служителите усетили димене, отворили касата и при досега с въздуха пожарът се е разгорял.

Клиентите на банката няма да бъдат ощетени, заяви за БНР главният изпълнителен директор на банката:

"Сумата е застрахована. Важното е, че няма пострадал човек. Бързо е реагирала пожарната. Благодарение на усилията на нашата касиерка, по-голямата част от сумата е спасена. За първи път чувам за такъв случай. Ще го вземем предвид при обучението на нашите касиери. Това е инцидент. Няма да бъде ощетен нито един български гражданин."

За инцидента с изгорелите 30 хиляди лева в банковата каса се води и вътрешна проверка. Никола Бакалов заяви за БНР, че вложителите от вчерашния ден, които са внасяли пари в брой в клона в Горна Оряховица, няма нужда да ходят отново в банката.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!