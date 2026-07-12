Изгоряха 350 декара пшеница в област Добрич

Снимка: Булфото, архив

Първият голям пожар в земеделски площи за това лято в област Добрич е унищожил около 350 декара пшеница между селата Камен бряг и Свети Никола. Това съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По първоначални данни огънят е тръгнал най-вероятно от хвърлена незагасена цигара. На място са се отзовали два екипа на пожарната от Каварна и един екип от Шабла, които са успели да овладеят и ликвидират пожара.

През изминалата седмица огнеборците са реагирали и на друг сериозен инцидент, пише Про нюз Добрич. При пожар в стърнище край село Кочмар, община Тервел, е изгорял товарен камион.

По-рано през седмицата пожар е засегнал и 10 декара ечемик в района на Генерал Тошево.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отново призовават гражданите и земеделските стопани към повишено внимание през летните месеци. Дори една незагасена цигара може да предизвика пожар с тежки последици и да унищожи стотици декари земеделска продукция.

Редактор "Екип на Петел",

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