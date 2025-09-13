Изгорял тир блокира магистрала „Струма“

Пиксабей

Поради изгорял тир автомагистрала „Струма“ е затворена преди изхода за Кюстендил в посока София.

На място има екипи на пожарната и полицията. Пламъците са загасени, но тирът е напълно унищожен.

Служители на реда регулират пътната обстановка, предаде БГНЕС.

