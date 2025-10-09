Изготвят комбинирани карти на рисковите от наводнения райони

Булфото

Министърът на околната среда и водите Манол Генов възложи на четирите Басейнови дирекции – Дунавски район – Плевен, Черноморски район – Варна, Източнобеломорски район – Пловдив и Западнобеломорски район – Благоевград – да изготвят и предоставят комбинирани карти на районите със значителен потенциален риск от наводнения. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Картите ще обединяват данни от кадастралната карта, сателитни изображения и извадки от специализирани карти в подходящ мащаб, с цел да се осигури по-добра визуализация и анализ на уязвимите територии.

Приоритетно изпълнението на задачата започва в Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, където ще бъде приложен пилотният модел за интегриране на пространствените данни.

Мярката е част от усилията на министерството за повишаване на ефективността на управлението на водите и превенцията на рисковете от наводнения в цялата страна, предаде БТА.

По-рано днес комисия от МОСВ пристигна в Царево, за да обследва терените, засегнати от наводнението в района на общината. Извършва се оглед на язовирни стени, мостови съоръжения, сухи дерета, реки и проблемни точки с наводнения.

"Искаме да се види ясно пътят на водата от извън урбанизирани територии към населените места. Да се направи анализ на проблемните точки, защото са необходими действия повече от почистване. Общината е готова с проекти за мерки за превенция и само с помощта на държавата ще се справим. Вижда се, че щетите са причинени на стари съоръжения, при стари водостоци на главните пътища и е необходимо изграждане на нови", заяви кметът Марин Киров, цитиран от пресцентъра на Общината. По думите му, новоизградените съоръжения са издържали, новите язовирни стени над Лозенец са здрави, поели са високата приливна вълна, което е предотвратило още по-голямо наводнение в селото. Мостът на Арапя е здрав като конструкция, но скатните води и водите извън урбанизираните зони са разрушили асфалтова настилка на места.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!