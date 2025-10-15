Изграждане на ВиК връзки по главен водопровод оставя хиляди без вода във Варна

Булфото

Поради планово изграждане на нови ВиК връзки по главен водопровод "Варна-Златни Пясъци - 1 етап" няколко населени места край Варна ще останат без вода на 16 октомври, четвъртък, съобщиха от ВиК Варна.

Засегнати от строителните работи ще бъдат абонатите на част м. "Евксиноград", к.к. "Св.Константин и Елена", к.к. "Чайка", м. "Ален Мак" и м."Кабакум".

Водоподаването за тези райони ще бъде прекъснато от 9:00 ч. до около 21:00 ч., посочват от дружеството.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!