Изграждат „умни“ пешеходни пътеки с изкуствен интелект в Радомир

Снимка Пиксабей, илюстративна

В Радомир предстои монтаж на две „умни“ пешеходни пътеки с изкуствен интелект, съобщи за БТА кметът на града Кирил Стоев. Той коментира, че системите ще разпознават пешеходци и ще активират светлинна сигнализация при приближаване към зоната за пресичане.

По думите на Стоев безопасността на движението е приоритет в програмата на общината. Той припомни, че тази година на главната улица „Райко Даскалов“ са поставени нови LED пътни знаци пред всяка пешеходна пътека. Те имат за цел да насочват вниманието на шофьорите към ограниченията на скоростта и пресичането. Мерките са предприети след инцидент с две деца, случил се в началото на септември т. г.

Новите пешеходни пътеки, произведени по италиански лиценз, ще бъдат оборудвани със сензори, които засичат движението на всеки пешеходец. При активиране светлинната сигнализация ще променя честотата си, а специални осветители ще подобряват видимостта в тъмната част на денонощието. Очаква се съоръженията да бъдат монтирани до края на годината или в началото на следващата.

Успоредно с това Общината проучва възможността за въвеждане на „умен“ светофар на кръстовището на ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Дупнишка“, където в пиковите часове се образува интензивен трафик. Кметът посочва, че системата би регулирала движението според натовареността. Обсъждан е и вариант за кръгово кръстовище, но наличните габарити не позволяват изграждането му по стандарт, уточни той.

Стоев припомни, че един от подлезите на ул. „Райко Даскалов“ вече е ремонтиран. Останалите два по протежението на същата улица са планирани за обновяване през следващата година. „Те практически са функционирали за кратко след самото си изграждане. Нашата идея е след ремонта да поставим преградни елементи в зелените площи, за да насочим пешеходците да използват подлезите и обозначените пешеходни пътеки“, допълни кметът на Радомир.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!