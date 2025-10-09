Изграждат 35 електрозарядни станции в жп гарите на областните градове

Снимка: Булфото

До няколко месеца ще бъдат изградени 35 електрозарядни станции в железопътните гари на областните градове, каза пред журналисти в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Това става възможно след подписването на Меморандум за сътрудничество и взаимодействие между Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) и „ЕСО Чардж“, съобщава Нова телевизия.

Станциите ще осигурят свободно движение на пътници в цялата страна и преход към чист транспорт с по-ниски емисии, към който България се стреми, посочи още Караджов и добави, че предстои изграждането на зарядни станции на всички 249 железопътни гари в страната.

Припомняме, че Националната компания „Железопътна инфраструктура“ осигури безплатен безжичен интернет в седем големи жп гари в страната. Пътниците вече могат да използват Wi-Fi в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!