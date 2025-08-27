Изграждат STEM центрове в 43 варненски училища

снимка: Община Варна

Варна спечели проект по Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждане на STEM центрове в 43 училища в града, съобщиха пред БТА от пресцентъра на Общината, цитирайки експертите от дирекция „Образование и младежки дейности“.

Основната цел на програмата, чиято реализация вече тече, е да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията на учениците и да се насърчи интересът им към дисциплините, свързани с природните и инженерните науки, изкуствения интелект, роботиката, информационните технологии. Проектът предвижда обновяване и модернизиране на пространства в училищата, които да позволяват младите хора да работят в среда, различна от класическите класни стаи.

Срокът за приключване на дейностите по програмата, която е наречена „Изграждане на STEM среда“, е краят на месец май 2026 година. Планът е през настоящата година да бъдат инвестирани близо 2,3 милиона лева в ремонти в сградите. Малко над 8,6 милиона лева ще бъдат вложени в купуването на дълготрайни материални активи.

От Общината отчитат, че в края на юли са направени ремонти в 12 училища. Общата им стойност е 446 096 лева. За тези училища са купени и активи за 662 853 лева, като с парите са осигурени 312 компютъра и 39 софтуерни продукта за мултидисциплинарно обучение. Освен това са купени комплекти за обучение по физика, биология и химия, включително цифрови микроскопи.

По план ремонтите на новите пространства в училищата ще приключат до началото на новата учебна година – 15 септември.

Проверка на медията в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от Европейския съюз в България показа, че в областта по Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъдат оборудвани STEM центрове или ще бъде изградена училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи в 96 училища. Модерна обучителна среда ще бъде осигурена в училищата във всички 12 общини в региона. Като се изключи областният град, най-много STEM центрове ще има в Провадия – 11. По 7 ще бъдат изградени в общините Долни чифлик и Дългопол. В Девня, Белослав и Ветрино STEM среда ще бъде осигурена в по едно училище.

