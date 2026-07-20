Изграждат филиал на детска градина 23 "Иглика" в кв. "Виница"

Снимка Община Варна

Филиал на Детска градина №23 „Иглика“ се предвижда да бъде изграден във варненския кв. „Виница“. С пълно единодушие членовете на ПК „Наука и образование“ към Общински съвет – Варна подкрепиха предложението, което е мотивирано от сериозния недостиг на места в единственото детско заведение в квартала.

Идеята е филиалът да бъде изграден върху терена на старата бензиностанция, в съседство до съществуващата детска градина. Близостта между двата корпуса ще позволи по-лесна организация на дейностите и цялостното обслужване на децата. Предварителните разчети показват, че теренът може да осигури място за разкриването на четири нови групи.

Темата за разширяването на детската градина беше поставена след множество сигнали от родители и ръководството на ДГ „Иглика“, според които всяка година десетки деца остават неприети, като значителна част от тях са и на възраст за задължително предучилищно образование.

За реализирането на проекта се предвижда допускане на изменение на действащия Подробен устройствен план с цел промяна на предназначението на терените и създаването на урегулиран поземлен имот „За детско заведение“. Наред с това предстои да бъдат извършени процедури по придобиване на отделни имоти и сгради, които към момента са собственост на физически и юридически лица. Поради обществената значимост на проекта обектът е определен като такъв от първостепенно значение и с характер на публична общинска собственост.

На кмета на Варна ще бъде възложено да предприеме всички необходими действия по изменение на ПУП, а след влизането му в сила ще могат да бъдат стартирани и процедури по отчуждаване на имотите, става ясно от предложението.

Редактор "Екип на Петел",

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