Изграждат нов граничен пункт между България и Сърбия

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До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждането на нов гранично-пропускателен пунк "Калотина –Градина" между България и Сърбия. Това каза сръбският министър-председател Джуро Мацут в Белград, цитиран от БТА.

Изявлението на Мацут идва след среща с българския президент Илияна Йотова, която се проведе в рамките на 30-то издание на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) в София.

ПСЮИЕ е регионална платформа за диалог за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения в Югоизточна Европа. Началото ѝ е поставено през юли 1996 г. в София, когато на среща на министрите на външните работи на осем държави от Югоизточна Европа е приета Софийската декларация за добросъседство, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите. През годините броят на страните участнички се увеличава и днес те са 13 – Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Молдова, Румъния, Република Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора, посочиха от прессекретариата на президента.

Редактор "Екип на Петел",

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