Изгубени туристи не звънят на ПСС, страх ги е, че ще плащат

Все по-малко туристи тръгват към планината със сключена планинска застраховка. Когато изпаднат в трудна ситуация, те се колебаят да се обадят в Планинската спасителна служба (ПСС), защото се страхуват, че ще платят голяма сума. Това коментира по Нова нюз планинският спасител Момчил Панайотов.

Той коментира, че е по-добре да се обадиш веднага, когато се изгубиш, защото спасителите могат да ти дадат указание как да се върнеш на пътеката. Освен това в по-късните часове търсенето на изгубените става по-трудно, а и батериите на телефоните им свършват.

„В планината се тръгва рано”, подчерта Панайотов и допълни, че винаги трябва да се стрмим при влошаване на времето да слезем на ниско. При гръмотевична буря е важно да не стърчим, както и да не се подслоняваме под единични дървета, които често стават гръмоотвод.

През лятото в планината е добре да носим повече вода, шапка, а също и яке в раницата. „В планината нищо не се оставя, всичко се връща”, напомни спасителят.

Той коментира, че действията на „скара туристите”, които отват в планината тъкмо да си запалят огън, са не само забранени, а просто абсурдни на фана на пожарите и щетите, които причиняват.

