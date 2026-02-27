Изгубихме от Норвегия в квалификация за ЕвроБаскет 2029

Снимка Пиксабей

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България загуби с 67-76 от Норвегия като гост във втората си среща от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. След 10 минути игра в Хьонефос "лъвовете" изоставаха с 16-29, а на почивката пасивът им бе 13 точки (33-46). В заключителната четвърт двата отбора влязоха при резултат 62-47 в полза на домакините, които не позволиха изненада до края.



Така България е на второ място в групата с една победа и една загуба в сметката си, а Норвегия е лидер в класирането с две победи.В стартовата петица на "лъвовете" попаднаха Бост, Стоименов, Минчев, Чернокожев и Васов, предаде Спортал.



Най-резултатен за "трикольорите" бе Димитър Димитров с 12 точки, 11 наниза Павлин Иванов, с 9 се разписа Йордан Минчев, а с 8 остана Александър Стоименов.

